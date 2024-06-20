Marmaris Karayolu Okluk kavşağında, özel bir transfer aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri anında müdahale etti

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trafik kısa süreliğine kapandı

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Marmaris Karayolu, Marmaris Bölge Trafik İstasyonu ekiplerinin önlem alması ve araçların çekiciyle kaldırılması sonrasında yeniden açıldı.