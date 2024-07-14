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Aksaz Deniz Üssü'nden de bölgeye yangın söndürme teknesi sevk edildiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söndürme ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Çevredeki teknelerin de destek verdiği çalışmayla tahliye edilenler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı iskelesine getiriliyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ahşap tur teknesi nde çıkan yangın da ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Tahliye ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

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