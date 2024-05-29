Ankara'ya çıkartma yapan Marmaris GİAD üyeleri, Anıtkabir ve TBMM'yi ziyaret ederek bölge milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. TBMM ziyaretinin ardından Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ve T.C. Ticaret Bakanlığı Başkan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ı ziyaret eden GİAD yönetimi, Marmaris'te turizmin 12 aya yayılması için yapılacak çalışmaları, sektördeki sıkıntıları ve çözüm önerilerini iletti.

GİAD, turizmin gelişimi için çalışmalarını sürdürecek

Marmaris GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Faik Caner TORUNOĞULLARI, turizmin 12 aya yayılması için yapılan ziyaretlerde destek aldıklarını belirterek, ticari hayatın Marmaris'te canlanması için çalışacaklarını vurguladı. Bölge milletvekilleri, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ve Bakan Yardımcısına teşekkür eden TORUNOĞULLARI, Marmaris için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

GİAD üyelerinden ilgi çeken ziyaret

Marmaris GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Faik Caner TORUNOĞULLARI liderliğindeki heyet, TBMM ve Ankara'daki önemli makamları ziyaret ederek turizmin gelişimi için adımlar attı. Sektördeki sıkıntıları dile getiren ve çözüm önerilerini sunan GİAD üyeleri, Marmaris'in ticari potansiyelini ön plana çıkardı.