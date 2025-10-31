Marmaris Belediyesi, ilçede ilk kez yeraltı çöp konteyneri sistemini hayata geçirdi. Hem çevre sağlığına katkı sağlayan hem de yaban domuzu sorununa çözüm getiren sistem, ilk uygulamasına Çamdibi Mahallesi Bağlıiçi Mevkii’nde başladı.

Marmaris Belediyesi, kentte temizlik kalitesini ve çevre düzenini artıracak önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda yeraltı çöp konteyneri sistemi ilk olarak Çamdibi Mahallesi Bağlıiçi mevkiinde hizmete alındı. Konteynerlerin yerin altına alınmasıyla birlikte hem görüntü kirliliği ortadan kalkacak hem de çöp sularının toprağa karışmasının önüne geçilecek. Ayrıca bölgede sıkça sorun yaratan yaban domuzlarının konteynerlere zarar vermesi engellenecek.

Pilot bölge Çamdibi

Yeni sistem, klasik konteynerlere göre 4 kat daha fazla depolama kapasitesi sunarak zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayacak. Pilot bölge olarak Çamdibi belirlenirken, yeraltı konteynerleri trafik akışı, yol yapısı, yaya yoğunluğu ve mevcut altyapı koşulları dikkate alınarak uygun görülen noktalara da yerleştirilecek.

"Amacımız, güvenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak"

Belediye Başkanı Acar Ünlü, yeraltı çöp konteyneri sistemiyle ilçede önemli bir sorunun çözüme kavuştuğunu belirtti. Ünlü, "Marmaris’te temizlik, düzen ve çevre sağlığı konusunda yeni bir adım attık. Çevremizi koruyor aynı zamanda bölgemizde sıkça yaşanan yaban domuzlarının konteynerleri dağıtması sorununu da tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Sistemi trafik yoğunluğu, yol yapısı ve uygunluk kriterlerini dikkate alarak diğer bölgelere de yayacağız. Amacımız Marmaris’in her mahallesinde daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.