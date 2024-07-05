Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, Marmaris Barajı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.