Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı tur teknesi yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tekne kaptanı E.K. ve tekne sahibi S.D. olduğu bildirildi. Şüphelilerin, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Yangının detayları

Yangın, İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde "Eagles" isimli günübirlik ahşap tur teknesinde meydana geldi. Dün gerçekleşen olayda, tekne üzerinde bulunan 110 kişi Sahil Güvenlik ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla tahliye edildi. Yangında 14 kişi yaralandı ve ahşap tekne tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar tedavi altında

Yangının çıktığı anlarda teknede bulunan 110 kişi, çevredeki teknelerin de desteğiyle hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yaralanan 14 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alındılar

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, tekne kaptanı E.K. ve tekne sahibi S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin, yangının çıkış nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili ifadeleri alınmak üzere Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.