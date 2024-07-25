Marmaris Belediyesi'nin temizlik işleri ekipleri, yaz sezonunda şehri pırıl pırıl tutmak için gece gündüz demeden çalışıyor. 1 Nisan’dan bu yana, Marmaris’in her köşesinde yoğun bir temizlik çalışması yürüten ekipler, toplamda 32 bin ton evsel atık topladı. Ekipler ayrıca 1.800 ton ambalaj ve 32 ton tekstil atığıyla da ilgilendi.

Temizlikte yeni bir dönem başladı

Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün göreve gelmesinin ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yapılan değişiklikler ve kadro genişletmeleri, Marmaris'in temizliğinde gözle görülür bir iyileşmeye neden oldu. Yüksek hava sıcaklıklarına rağmen, ekipler özverili çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 7/24 esasına göre çalışan temizlik ekipleri, caddelerden plajlara, ormanlık alanlardan derelere kadar geniş bir yelpazede temizlik hizmeti sunuyor.

Özellikle derelere önem verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçedeki 3 derede beton bariyerler yerleştirilerek dalgakıran görevini üstlenen yapılar oluşturuldu. Venedik Deresi, Koca Dere, Yetim Deresi, Ketenci Deresi gibi birçok dereden yüzlerce poşet atık ve 30 kamyon rüsubat toplandı. Ekipler, dere temizliklerine özel önem veriyor ve çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

İşletmelere denetim ve bilgilendirme

Restoran, kafe ve otel gibi işletmeler de denetlenerek atık alanlarının yetersiz olanları düzenlenmiş ve atıkların belirli saatlerde çıkarılması konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Bu önlemlerle kötü görüntü ve kokunun önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Belediye, bu konuda önemli ilerlemeler kaydederek başarıyla sonuçlanan bir temizlik süreci yürütmektedir.

“Temiz Marmaris için durmaksızın çalışıyoruz”

Başkan Acar Ünlü, “Temiz Marmaris hedefiyle çıktığımız bu yolda, dört ay içinde büyük ilerleme kaydettik. Marmaris’in temiz kalması için 7/24 çalışıyoruz ve vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum,” dedi.