Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa tasarısı hakkında yaptığı açıklamada, her canlının yaşam hakkına vurgu yaptı. Başkan Ünlü, kentte yaşayan her canlının haklarını koruma sorumluluğuna sahip olduklarını belirtti ve vatandaşlara sahipsiz hayvanları sahiplenmeleri çağrısında bulundu.

Sahiplendirme sorunun çözümü

Başkan Ünlü, sokak hayvanlarının bakım, tedavi, kısırlaştırma ve geçici barınma hizmeti veren Geçici Hayvan Bakımevi’nin yılın ilk altı ayında 123 köpeği yeni yuvalarına kavuşturduğunu söyledi. Ünlü, "Geçici sürede burada patili dostlarımıza çok iyi bakıyoruz. Ancak onların en önemli ihtiyacı sıcak bir yuva. Sahipsiz hayvan sorununun temel çözümü de bu canlara yeni yuvalar bulmak," dedi.

Vatandaşlara çağrı

Vatandaşlara tekrar seslenen Başkan Ünlü, "Gelin, can dostlarımıza evlerinizin kapılarını açın. Bakımevimizi ziyaret ederek bu canlarla tanışın, ömürlük bir dost edinin, bu eşsiz sevgiyi ve sadakati tadın," diyerek tüm Marmaris halkını duyarlılığa davet etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sahipsiz hayvanlar için vatandaşlara sahiplenme çağrısı yaptı. Bakımevi, ilk 6 ayda 123 köpeği yuvalarına kavuşturdu.