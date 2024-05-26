Bunlar da ilginizi çekebilir

Uluslararası statüde gerçekleştirilen 10 kilometrelik koşuyu erkeklerde Fatih Korkunç, kadınlarda ise Kübra Gültekin Yıldız birinci bitirdi.

Küçüksu Çayırı'nda kurulan alanda, ayak tenisi, dart, badminton, bowling, golf gibi çeşitli sportif aktiviteler de düzenlendi.

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 5 ve 10 kilometrelik koşu, Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başladı. Katılımcılar, Çubuklu İskelesi'nden dönüp başlangıç noktasında koşuyu tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen MarmaRUN Koşu su, Beykoz'da gerçekleştirildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.