Martı nedir?

Martı, 2019 yılında Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin birçok şehrinde hizmet veren bir elektrikli scooter projesidir. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi trafiğin yoğun olduğu illerde tercih edilen Martı, kullanıcılarına hızlı ve eğlenceli bir ulaşım seçeneği sunuyor. Dakika başına ücretlendirilen bu araçlar, yol kenarlarında bulunabilir ve mobil uygulama üzerinden kolayca kiralanabilir.

Martı uygulaması nasıl indirilir?

Martı’yı kullanmak için ilk adım, uygulamasını indirmektir. Uygulama, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak sunuluyor. İndirmek için uygulama mağazanıza girip "Martı" yazarak arama yapabilirsiniz. Alternatif olarak, ilgili mağazaların bağlantılarına tıklayarak da uygulamayı indirebilirsiniz.

Martı nasıl kiralanır?

Uygulamayı indirdikten sonra harita üzerinden size en yakın Martı scooter'ı bulabilirsiniz. Scooter’ın üzerinde yer alan barkodu uygulama ile okutarak kiralama işlemini başlatabilirsiniz. Barkodu okuttuktan sonra, uygulama size 4 haneli bir şifre gönderecek. Bu şifre ile scooterın üzerindeki kilidi açarak kullanıma başlayabilirsiniz.

Kontrolleri nasıl yapılır?

Martı’yı hareket ettirmek için, önce ayağınızla iki kez ittirin. Ardından, sağ taraftaki düğme ile hızlanabilir, sol taraftaki düğme ile fren yapabilirsiniz. Unutmayın, Martı’nın azami hızı saatte 18 km ile sınırlıdır ve birden fazla kişiyle binmek yasaktır.

Yolculuk nasıl sonlandırılır?

Yolculuğunuzu sonlandırmak için scooter'ı uygun bir yere park ettikten sonra direğe bağlayarak yolculuğu bitirin. Fotoğrafını çekip kaydetmeyi unutmayın, aksi takdirde ceza ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, Martı’yı herkesin rahatça erişebileceği bir yere park etmeli ve herhangi bir ihlalde bulunmamalısınız. Olası bir kaza durumunda, scooter’da oluşabilecek hasarları sizin karşılamanız gerekebilir.

Martı’yı kullanmadan önce bu kuralları gözden geçirmeniz, sorunsuz bir yolculuk için önemlidir.