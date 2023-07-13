İSTANBUL, (DHA)- Hisseleri MRT koduyla işlem görmeye başlayan mobilite şirketi Martı, New York Borsası’nda bugün gong çalacak. Tören öncesi açıklamalarda bulunan şirketin CEO’su Oğuz Alper Öktem, "Şimdi bayrağımızı göndere çekmenin haklı gururunu hep birlikte yaşayalım, bu tarihi anın keyfini çıkaralım” dedi. Gong töreni kapsamında bir dizi kutlama etkinliği de düzenlenecek.

Martı’nın kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem yönetim ekibiyle birlikte açılış gongunu çalmak üzere bugün Türkiye saati ile 16.30’da balkonda olacak. Öktem, 231 yıllık borsanın anı defterini imzalayacak ve plaket alacak. Tören kapsamında ayrıca New York Borsası tarafından ABD ve Türk iş dünyası temsilcileri ile uluslararası yatırımcıların katılımıyla bir de davet verilecek.

“BU TARİHİ ANIN KEYFİNİ HEP BİRLİKTE ÇIKARALIM”

Halka arz etkinlikleri için ABD’ye gitmeden önce çalışanlarına hitaben bir mesaj yayınlayan Oğuz Alper Öktem, devler liginde uzun ve çetin bir mücadeleye başladıklarını, kalıcı olmak için bir oyun planına sahip olduklarını vurguladı. Borsaya yeni kote olan bir şirketin hisse performansında volatilite yaşanmasının, yani ilk birkaç̧ ay hisse fiyatının yükselmesi ya da düşmesinin olağan bir seyir olacağını kaydeden Öktem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bizim için önemli olan, iş planımız ve uzun vadeli başarımıza inanan Amerikalı kurumsal yatırımcılardan milyarlarca liralık yeni finansmana ulaşmış̧ olmamızdır. İşimizi her zamankinden daha iyi yapmanın ve değer yaratmanın peşinde olacağız. Ve göreceksiniz ki orta vadede çok daha farklı bir noktada olacağız. Şimdi bayrağımızı göndere çekmenin haklı gururunu hep birlikte yaşayalım, bu tarihi anın keyfini çıkaralım.”

Martı, sermayesini artırmak ve daha çok kaynak yaratmak için New York Borsası’nda (NYSE) halka açılmaya karar vermişti. Şirket, halka arzdan yaklaşık 60 milyon dolar kaynak yarattı.