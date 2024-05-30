İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) mayıs ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün başkanlığında Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantı sırasında Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem ve beraberindeki grup, İBB'nin paylaşımlı yolcu yönetmeliği çıkarması talebiyle protesto gösterisi yaptı.

Öktem'den basın açıklaması: "İBB'nin yetkisi var"

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin "UKOME'nin paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkarmaya yetkisi yok" açıklamasını hatırlatarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yönetmeliği çıkarma yetkisi olduğunu belirtti. Öktem, iki yöntemle bu yönetmeliğin çıkarılabileceğini vurguladı:

UKOME Yönetmeliği: "UKOME yönetmeliğinin 17. maddesinin 'k' bendine göre, belediye başkanı, ilçe belediye başkanlarını oy vermeye davet edip çoğunluğu sağlayabiliyor. Bu yöntemle paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkarılabilir." Belediye Kanunu: "Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin 'b' bendi belediyeye yönetmelik çıkarma yetkisi verirken, 18. maddesinin 'm' bendi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne onaylama yetkisi vermektedir. Ulaşım Dairesi yönetmeliği yazabilir ve meclis onaylayabilir."

Öktem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun inisiyatif alması durumunda bu yönetmeliğin çıkarılabileceğini ifade etti.

İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin ücret teklifi geri çekildi

Protestolar devam ederken yapılan UKOME toplantısında, İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifelerinin yeniden belirlenmesi teklifi gündemden geri çekildi. Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Zambak Sokak yayalaştırma projesi teklifi ise toplantıda görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Öktem'in açıklamaları ve talepler

Öktem, İstanbul'da 150 bin sürücü olduklarını ve paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin İstanbul için gerekli olduğunu belirterek şunları ekledi: "İstanbul'u daha fazla mağdur etmeyin. Bu yönetmeliği çıkartın, İstanbullu rahat bir nefes alsın, ulaşımını kolayca sağlasın."