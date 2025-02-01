Ankara'da, Martı TAG sürücüsüne darp edilip alıkonulma ve tehdit iddialarıyla 4 taksi şoförü tutuklandı.

Olayın detayları

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, dün yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, taksi şoförlerinin, Martı TAG uygulamasından çağırdıkları aracı durdurarak A.Ö.'yü darp ettikleri ve tehdit ederek alıkoyduklarını belirtti. Ayrıca, şüphelilerin olay anını video kaydına aldıkları ifade edildi.

Sanıklar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Olayın ardından gözaltına alınan taksi şoförleri A.A., M.A., Ö.B.A. ve U.C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemeden tutuklama kararı

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelileri 'yağmaya teşebbüs', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçlarından tutukladı.