Oğuz Alper Öktem, İstanbul İdari Mahkemesi’nin Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozmasıyla önemli bir yasal zafer elde ettiklerini açıkladı. Öktem, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bu başarıyı ve kullanıcılarına sağladıkları desteği vurguladı.

Yasal zaferler serisi

Martı, 2024 yılı boyunca çeşitli şehirlerde önemli yasal zaferler elde etti. Antalya ve Bursa'dan sonra, İstanbul İdari Mahkemesi de Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozarak, Martı'nın yasal mücadelesinde bir başka dönüm noktası oldu. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarıyı kullanıcılarıyla paylaştı.

Öktem, açıklamasında, Antalya 2. İdari Mahkemesi, Bursa 2. İdare Mahkemesi ve İstanbul İdari Mahkemesi’nin “Martı TAG yasaldır” diyerek sürücülere yazılan cezaları bozduğunu belirtti.

Haksız rekabet iddiaları

Martı'nın sadece sürücü cezaları konusunda değil, aynı zamanda reklamlarıyla ilgili haksız rekabet iddialarına karşı da başarılı olduğu belirtildi. Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, taksicilerin itirazlarını reddederek, Martı TAG reklamlarının haksız rekabet oluşturmadığını karar verdi.

Sosyal medyada destek ve teşekkür

Öktem, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Martı’nın yasal mücadelesinde elde ettiği zaferleri kutlarken, kullanıcılarına ve destekçilerine teşekkür etti. “Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz” diyen Öktem, Martı’nın hizmet kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.