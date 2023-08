İzmir Büyükşehir belediyesinde başkan danışmanlığı, yardımcılığı, protokol ve halkla ilişkiler müdürlüğü, Yaşar Holding de görevlerde bulundu. 1983 yılında HİSDAŞ-Metropol’ü kurdu. İzmir’i sevenler platformu, Ulusal Birlik platformu, Ege kültür platformu ve genel Başkanlığı Karşıyaka Rotary kulübü kurucularından, İzsev çatısı altında İzmir’in değerleri ile yaptığı röportajlar anma ve ödül törenleri.

***

İzmir ve İzmirliler için kapısını çalan her kişi ve kuruluşa her zaman yardımcı oldu, el verdi. Kendimi çok şanslı hissediyorum sevgili Sancar Maruflu’nun İzmir’de sosyal ve kent yaşamında yer aldığı birçok oluşum ve olayın tanığı olduğum için. Sanırım İzmir’de gelmiş geçmiş en büyük STK, yani sivil toplum gönüllüsü idi. Hisdaş tüm olanakları ile her zaman İzmirli sivil toplum kuruluşlarının yanında oldu. Çok sevgili eşi Ayla Maruflu ile benim de gönlümün götürdüğü, yardım koşuntularımı örgütlü bir beraberlik eşliğinde yapma kararından sonra yer aldığım Karşıyaka Soroptimist kulübünde tanıştım. Eşimin de İzmir’in en eski düşünce kuruluşlarından Çarşamba’da yer alması nedeniyle, her Çarşamba toplantısı öncesi küçük Çarşamba olarak isimlendirilen az sayıda üyenin yer aldığı toplantıya ev sahipliği yapan çarşambanın kurucusu Prof. Dr. Erdem Tunçbay ve eşi Türe Tunçbay’ın daveti ile katıldığım anlarda, Sancar Maruflu’nun sohbet ve çok değerli katkılarını dinleme imkanı, dağarcığıma kattığı müthiş bilgiler için sonsuz müteşekkirim.

***

Onun İzmir baba olarak anılması bence Türkiye boyutunda. O zaman gönlü ve eylemi, karşılıksız hizmet olan bizler ,eşim bu tespit ile yardımını istediğimiz değerli Sancar Maruflu ile Hisdaş’ın kurumsal kişiliği ile yola çıktık. 1993 yılında Türk Nöroşirürji derneği eşime İzmir’de bir sempozyum düzenleme görevi verdi. Eşim genç meslektaşlarının, asistanların imkansızlıklar nedeniyle yurtdışı kongrelere katılamadığını, kendisinin yer aldığı dünya teşkilatlarıyla bağlantıları nedeniyle çok ünlü beyin cerrahlarını buraya konuşmacı olarak davet etmek istediğini, ancak işin maddi boyutunu düşündüğünü söylediğinde sevgili Sancar Maruflu “destek buluruz, yaparız!” dedi ve sayesinde yaptık… Türkiye’den 200 ü aşkın genç beyin cerrahı, dünyaca ünlü 7 yabancı hocanın katılımıyla 3 gün İzmir Hilton çok başarılı, katılanlardan ücret alınmayan bir sempozyum yaptık. Sempozyumun bitiminde veda eden genç beyin cerrahları “Abla, böyle güzel bir mekânda, dünyaca ünlü hocalarla bizleri bir araya getirip ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Türkiye’de doktor olmanın, beyin cerrahı olmanın onur ve gururunu yaşattınız bize” dediler. Bu toplantı aynı zamanda İzmir’in, Türkiye’nin dünyaya tanıtımıydı. Nitekim, uluslararası ISPN kuruluşunun 2000 yılı İstanbul, 2015 yılı İzmir’e dünya kongresi vermesi, başlangıcında Sancar Maruflu’nun eseridir.

***

Sancar Maruflu bir vefa abidesiydi, İzmir’in kaybettiği değerler için hiç bıkmadan, usanmadan anma törenleri düzenlerdi. Onu çok erken yitirdik. Ne yazık ki, şimdi onu anmak şimdi bize düşüyor. İzmir ile ilgili bilgileri bir hazine değerindeydi. Eşimin Kültürparkta yapılan anma töreninde konuşmasında söylediği gibi, “onun kaybıyla İzmir ve İzmirliler olarak belleğimizi yitirdik”. Ruhu şad olsun…