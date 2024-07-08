İrem Derici, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Ancak son paylaşımında büyük bir tabak marul yemesi dikkatleri üzerine çekti. Takipçileri, ünlü şarkıcının sadece marul yiyerek beslendiğini düşünmeye başladı.

Esprili paylaşım

Derici, marulların büyük doğranmış olmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Abla şunu kesseydiniz keşke, hadi benim ağzıma sığar ama halk ne yapsın, çocuklar orada ağlıyor." ifadelerini kullanan şarkıcı, esprili yaklaşımıyla takipçilerini güldürdü.