NetEase’in Marvel evreninde geçen kahraman nişancı oyunu Marvel Rivals, Steam’de dikkat çekici bir başarıya imza attı. Oyunun geçtiğimiz ayki lansmanında 10 milyon çevrimiçi oyuncuya ulaşmasının ardından, bu hafta sonu 644.269 eşzamanlı oyuncuya ulaşarak Steam tarihinin en büyük 14. oyunu oldu.

Rekorlarla dolu bir başarı

Marvel Rivals, eşzamanlı oyuncu sayısında Apex Legends (578,569), Fallout 4 (472,962) ve GTA V (364,548) gibi dev oyunları geride bıraktı. Bu başarı, oyunun Counter-Strike 2, PUBG ve Dota 2 gibi popüler oyunlarla aynı listede yer almasını sağladı.

Yeni güncelleme ve ilk sezon

Marvel Rivals, Sezon 0’ın ardından geçtiğimiz günlerde ilk sezonuna başladı. Bu güncelleme, Marvel’in Fantastik Dörtlü ekibini oyuna dahil etti. Oyuncular artık Bay Fantastik, Görünmez Kadın, Alev Adam ve Taş Adam gibi kahramanları kontrol edebilecek. Ayrıca güncelleme, oyunda önemli denge değişiklikleri içeriyor.

Ancak güncellemeyle birlikte, PC oyuncularının mod kullanımını etkileyen bazı kısıtlamalar getirildiği bildirildi. Bu durum, oyuncu topluluğu arasında karışık tepkilere yol açtı.

Marvel Rivals nedir?

Marvel Rivals, NetEase Games ve Marvel Games işbirliğiyle geliştirilen bir üçüncü şahıs nişancı oyunudur. Oyun, 6 Aralık 2024’te PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Windows platformları için piyasaya sürüldü. Oyunda, Marvel evrenindeki kahramanlar ve kötüleri içeren 6 kişilik takımlar, çeşitli haritalarda stratejik mücadeleler veriyor.