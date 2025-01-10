Marvel Studios’un T’Challa karakterini Avengers: Doomsday ve Black Panther 3 öncesinde yeniden kadroya almayı planladığı iddiaları, hayranlar arasında heyecan yarattı. Film endüstrisi içeriden bilgi sağlayıcısı Jeff Sneider tarafından ortaya atılan bu iddia, T’Challa’nın nasıl geri döneceği konusunda birçok spekülasyonu gündeme taşıdı.

Chadwick Boseman’ın Mirası sonrası nasıl adım atılacak?

Marvel Studios, Chadwick Boseman’ın mirasını onurlandırmak için Black Panther: Wakanda Forever filminde farklı bir yol izledi. Filmde, Wakanda’nın koruyucusu rolünü Shuri üstlenirken, T’Challa’nın oğlu Toussaint tanıtıldı. Bu duygusal hikaye, Boseman’ın anısını onurlandırırken yeni bir Black Panther hikayesine zemin hazırladı.

Hayranların bir kısmı, T’Challa’nın hikayesinin daha fazla keşfedilmesi gerektiğini savunarak karakterin yeniden kadroya alınması için Marvel’a çağrıda bulunmayı sürdürdü.

Multiverse ve yeni senaryolar konuşuluyor

Marvel’ın T’Challa’yı geri getirmesi için en olası seçeneklerden biri, bir Multiverse varyantı kullanmak. Bu yöntem, farklı bir aktörün karakteri canlandırmasına olanak tanırken Boseman’ın performansına saygıyı koruyabilir. Bunun yanı sıra, Wakanda Forever filminde tanıtılan T’Challa’nın oğlu Toussaint’in yetişkin versiyonu da bu rol için değerlendirilme ihtimaline sahip.

Wakanda Forever’dan İpuçları var

Wakanda Forever, Shuri’nin yas sürecini geride bırakıp T’Challa’nın oğlunu tanıttığı sahneyle sona ermişti. Bu sahne, Toussaint’in gelecekte Black Panther olma olasılığını işaret etti. Ancak Marvel, bir zaman sıçraması ya da Multiverse temalı bir senaryoyla bu hikayeye farklı bir yön verebilir.

T’Challa’nın geri dönüşü yeni ufuklar açabilir

Marvel Studios, Chadwick Boseman’ın unutulmaz performansıyla özdeşleşen T’Challa karakterine büyük bir özen gösteriyor. Karakterin geri dönüşü, Black Panther serisi ve Marvel Sinematik Evreni için yeni hikaye olanakları yaratabilir.