X-Men '97'nin başarısının ardından Marvel hayranları, 90'ların efsane çizgi dizisi Spider-Man: The Animated Series'in de yeniden ekranlara dönmesini heyecanla bekliyor. Marvel Stüdyoları Televizyon, Yayın ve Animasyon Başkanı Brad Winderbaum'ın son açıklamaları, bu beklentileri daha da artırdı.

"Belki bir gün..."

Winderbaum, Spider-Man: The Animated Series'in X-Men '97 ile aynı çizgide devam edebileceği konusunda umut verici ifadeler kullandı. "Keşke Madam Web'le olan tüm o macerayı anlatabilsek! Belki bir gün... Biz hayranlar bunu kesinlikle hayal edebiliriz" diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

90'ların efsane çizgi dizisi

1994-1998 yılları arasında yayınlanan Spider-Man: The Animated Series, 5 sezon boyunca büyük ilgi görmüştü. Dizi, Peter Parker'ın Örümcek Adam olarak yaşadığı maceraları ve özel hayatındaki zorlukları konu alıyordu.

Yeniden canlanma ihtimali heyecanlandırdı

Winderbaum'ın açıklamaları, Spider-Man hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin yeniden canlanması halinde, Peter Parker ve Mary Jane'in maceralarının kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.