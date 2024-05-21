X-Men '97'nin başarısının ardından Marvel hayranları, 90'ların efsane çizgi dizisi Spider-Man: The Animated Series'in de yeniden ekranlara dönmesini heyecanla bekliyor. Marvel Stüdyoları Televizyon, Yayın ve Animasyon Başkanı Brad Winderbaum'ın son açıklamaları, bu beklentileri daha da artırdı.

"Belki bir gün..."

Winderbaum, Spider-Man: The Animated Series'in X-Men '97 ile aynı çizgide devam edebileceği konusunda umut verici ifadeler kullandı. "Keşke Madam Web'le olan tüm o macerayı anlatabilsek! Belki bir gün... Biz hayranlar bunu kesinlikle hayal edebiliriz" diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Beyaz perdede en çok hasılat yapan 10 film hangisi? Beyaz perdede en çok hasılat yapan 10 film hangisi?

90'ların efsane çizgi dizisi

1994-1998 yılları arasında yayınlanan Spider-Man: The Animated Series, 5 sezon boyunca büyük ilgi görmüştü. Dizi, Peter Parker'ın Örümcek Adam olarak yaşadığı maceraları ve özel hayatındaki zorlukları konu alıyordu.

Yeniden canlanma ihtimali heyecanlandırdı

Winderbaum'ın açıklamaları, Spider-Man hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin yeniden canlanması halinde, Peter Parker ve Mary Jane'in maceralarının kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi