PlayStation dünyasının en aktif firmalarından biri olan Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man 3 üzerinde çalışıyor olabilir. Şirketin yayınladığı yeni bir iş ilanı, popüler serinin üçüncü oyununun erken geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

Insomniac tarafından açılan Kıdemli UX Araştırmacısı pozisyonu için yayınlanan ilanda, adayın "bir AAA oyunu için araştırma sürecine liderlik etmesi" ve erken üretim aşamasındaki bir projeye yardımcı olması gerektiği belirtiliyor. Bu proje, geçmiş sızıntılarda bahsedilen Marvel’s Spider-Man 3 ile örtüşüyor.

Geçmiş sızıntılar Spider-Man 3’ü işaret ediyor

2023 yılında PS5 için piyasaya sürülen Marvel’s Spider-Man 2 sonrası, üçüncü oyun hakkında ilk bilgiler büyük bir sızıntıyla gündeme gelmişti. Bu sızıntılar, Insomniac’ın geliştirme listesinde Spider-Man 3’ün yer aldığını ve bazı yeni karakterlerin seride ilk kez görüleceğini ortaya koymuştu.

Diğer taraftan, Insomniac’ın başka bir büyük projesi olan Marvel’s Wolverine üzerinde uzun süredir çalışıldığı ve erken üretim aşamasını geçtiği bildiriliyor. Bu durum, iş ilanındaki tanıma en uygun projenin Spider-Man 3 olduğunu işaret ediyor.

Çıkış tarihi 2026 olabilir

Sektör kaynaklarına göre, Marvel’s Spider-Man 3’ün geliştirme süreci henüz erken aşamalarda olduğu için oyunun çıkış tarihi en erken 2026 olarak tahmin ediliyor. Insomniac’ın diğer projelerinde olduğu gibi, üçüncü oyun için de PlayStation 5’e özel bir yapım olması bekleniyor.