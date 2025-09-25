Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), banka hesaplarında anlık izleme ve hesap dondurma yetkisi kazanıyor. Yeni düzenlemeyle, şüpheli hesap hareketlerine saniyeler içinde müdahale edilebilecek ve bilişim ile mali suçlara hızlı yanıt verilecek.

Yeni yetkiyle anlık takip

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi kapsamında, MASAK’a banka hesaplarındaki olağandışı hareketleri anlık izleme yetkisi verilecek. Şüpheli işlemler tespit edildiğinde, hesabın anında dondurulması mümkün olacak.

Düzenlemenin yasalaşması

Teklifin, 11. Yargı Paketi’nde yer alması ve Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme gelmesi bekleniyor. Düzenleme, Türkiye’nin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü kriterlerine uygun olarak hazırlanıyor.

Şüpheli işlemlere hızlı müdahale

MASAK, yeni teknolojiler yardımıyla banka ve finans kuruluşlarındaki şüpheli hareketlere saniyeler içinde müdahale edebilecek. Kaynağı belirsiz veya kişinin maddi gücünü aşan işlemlerde, hesaba anında el koyma veya dondurma yapılacak.

Hukuki altyapı ve bankalar

Teklif, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler öngörüyor. Şüpheli işlem bildirimleri, bilgi ve belge sağlama süreçleri anlık izlemeye uyumlu hâle getirilecek. Bankalar ve finans kuruluşları, yeni yetki kapsamında MASAK denetimine tabi olacak.

Meclis süreci

Düzenlemenin Ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Bu adım, MASAK’ın bilişim ve mali suçlarla mücadelede daha hızlı ve etkin hareket etmesini sağlayacak.