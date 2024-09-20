Laber Kimya tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Masal Fabrikada Festivali, bu yıl 27-29 Eylül 2024 tarihlerinde İzmir’in Torbalı ilçesi Karakuyu Köyü’nde gerçekleştirilecek. "Koku ve Bellek" temasıyla düzenlenecek olan festival, ziyaretçilerine masalsı bir atmosferde dopdolu bir deneyim sunacak.

Festival kapsamında masal anlatımları, mitolojik söyleşiler, koku ve bellek ilişkisini ele alan paneller ve yaratıcı atölyeler yer alacak. Katılımcılar, kendi krem ve parfümlerini yapma fırsatı bulurken, sokak oyunları ve sürdürülebilirlik üzerine etkinliklerle de eğlenceli vakit geçirecekler. Festival, 27 Eylül’de Torbalı Sadık İleri Bulvarı’nda yapılacak kortej ve ardından Metropolis Antik Kenti’nde düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak. Törende, iki önemli masal anlatıcısı müzik eşliğinde performans sergileyecek.

Bağımsız satıcılar ve yerel üreticiler de festivalde stant açarak ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak. 2021 yılında başlayan bu etkinlik, sanat ile bilimi bir araya getirerek geçmişle geleceği birleştirmeye devam ediyor.