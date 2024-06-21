Merkezefendi Belediyesi, ilçeye katkı sağlayan projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Yenişafak Mahallesi'nde 2020 yılında hizmete açtığı Masal Parkı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 9 bin 600 metrekarelik geniş bir alana yayılan bu tematik park, Denizli'nin eğlence ve dinlenme merkezlerinden biri haline gelmiştir. Park, çocukların hayal dünyasını canlandıran ve ailelerin güvenle zaman geçirebileceği bir ortam sunmaktadır.

Masal Parkı, çeşitli masal kahramanlarına ve temalara sahip oyun grupları ile donatılmıştır. Parkın girişinde ziyaretçileri masal okuyan Masal Ağacı karşılamaktadır. Parkın içinde Nasreddin Hoca, Keloğlan, Şirinler, Kırmızı Başlıklı Kız, Hacivat ve Karagöz, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Temel Reis ile Ulubatlı Hasan gibi sevilen figürler bulunmaktadır. Ayrıca Elma Kurdu ile Arı oyun grupları ve spor aletleri de çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktadır. Parkın içinde yer alan kafeterya ise ziyaretçilere dinlenme ve atıştırmalık imkanı sunmaktadır.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Masal Parkı'nın açılışında yaptığı açıklamada, parkın çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi ve ailelerin sosyal etkileşimini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Doğan, parkın sadece eğlence ve dinlenme için değil, aynı zamanda sosyal etkileşim ve toplumsal dayanışma için de önemli bir merkez olacağını vurguladı.

Masal Parkı, Merkezefendi halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Her yaştan ziyaretçinin keyifli vakit geçirebileceği ve doğanın içinde huzurlu bir ortam sunan park, bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına olumlu katkılar sağlamaktadır.