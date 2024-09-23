Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde başlattığı yağmur suyu hattı döşeme çalışmasıyla mahallede yaşanan sel ve su baskını sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

Taşkınlar sona erecek

Geçmiş yıllarda yağışlı havalarda sel ve su baskınları yaşayan Akhisar Cumhuriyet Mahallesi, MASKİ'nin başlattığı altyapı çalışmaları ile rahat bir nefes alacak. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, mahalleye bin 200 metrelik yağmur suyu hattı döşeniyor. Bu projeyle, mahallede uzun süredir devam eden su taşkını probleminin sona ermesi bekleniyor.

Muhtar ve mahalle sakinlerinden teşekkür

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Yüksel, "Vatandaşlarımız su baskınları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bu çalışmadan çok memnunuz, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Cemil Cangül ise, "Mahallemiz büyük sıkıntılar içindeydi. Çalışmalar sayesinde artık biz de bu sorunları geride bırakıyoruz. Ferdi Zeyrek’in çalışmaları ile Manisa’da önemli adımlar atılıyor, her zaman onun arkasındayız" ifadelerini kullandı.