Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), çevreye duyarlı ve verimli işletilen atık su arıtma tesisleriyle büyük bir başarıya imza atarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 25 milyon TL enerji teşviki almaya hak kazandı. MASKİ, Avrupa standartlarında arıtılan evsel atık suları alıcı ortamlara deşarj ederek, ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunuyor.

Bakanlıktan 25 milyon TL’lik enerji teşviki

MASKİ, 23 arıtma tesisiyle Gediz ve Bakırçay havzalarının korunmasına katkı sağlarken, bu tesislerde kullanılan elektrik enerjisi için Çevre Kanunu kapsamında destek almaya hak kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılı içerisinde başarılı ve verimli bir şekilde işletilen bu tesislere 25 milyon TL enerji teşviki sağlayacak. MASKİ, bu teşvikle hem çevreyi korumayı hem de enerji maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Manisa için sürdürülebilir su politikaları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, suyun sürdürülebilirliği ve verimli kullanımı konusunda yaptıkları çalışmaların önemini vurguladı. “Su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak, geleceğimizin teminatıdır. 2024'te düzenlediğimiz ‘Manisa Su Çalıştayı’ ile su politikalarımızda önemli bir dönüm noktası kaydettik. MASKİ, Gediz ve Bakırçay havzalarını koruyarak, çevreyi ve bereketli topraklarımızı sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için yatırımlarına devam ediyor,” dedi.

MASKİ’nin yatırımları ve kentin geleceği

Başkan Zeyrek, MASKİ’nin atık su arıtma tesislerine ek yatırımlar yapmaya devam ettiğini belirtti. “Atık su arıtma tesislerimize yenilerini eklemeyi ve mevcut tesislerin ikinci kademelerini inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu tesisler, sadece çevreyi korumakla kalmıyor, aynı zamanda Manisa'nın daha dirençli ve sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasını sağlıyor. 25 milyon TL’lik enerji teşviki, bu hedeflerimize ulaşmada önemli bir adım. Manisa’mızın kalkınması ve temiz çevre için aralıksız çalışacağız,” diye konuştu.

Çevre dostu yatırımların geri dönüşü

MASKİ Genel Müdürlüğü, başarılı bir şekilde işletilen tesislerinin çevreye ve bölgedeki ekosistemlere sağladığı katkı ile dikkat çekiyor. Yapılan bu çevre dostu yatırımlar, yalnızca Manisa'nın değil, tüm bölgenin ekolojik dengesini koruma açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, alınan enerji teşviki, sürdürülebilir kalkınma ve çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmaların en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.