Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), sunduğu hizmetlerin kalitesini iyileştirmek ve birimler arası koordinasyonu artırmak amacıyla ilçe şefleri ile düzenlediği aylık toplantılarla çalışmalarını değerlendiriyor.

Yurttaşların geri bildirimleri hizmetlere yön veriyor

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı başkanlığında yapılan toplantılarda, ilçelerde yürütülen projeler, vatandaşlardan gelen talepler ve geri bildirimler ele alındı. Bu toplantılarla hem mevcut projelerin durumu değerlendirildi hem de eksiklikler ile vatandaş şikayetleri masaya yatırıldı. Toplantının ana hedefi, saha ekiplerinden gelen veriler ışığında, daha verimli hizmet sunabilmek için gerekli adımların atılmasıydı.

Koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması

Yeni yılın ilk toplantısında konuşan MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, yerel yönetimle olan sıkı iletişimin önemine dikkat çekerek, tüm ilçelere eksiksiz ve kaliteli hizmet ulaştırmak adına 7/24 sahada olduklarını belirtti. Ayrıca, her ilçeye yönelik yatırım ve projelerin sürekli takip edildiği vurgulandı. Postacı, yurttaşların memnuniyetini ön planda tutarak proaktif bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Hizmette kaliteyi yükseltmek için sürekli değerlendirme

Toplantılarda, vatandaşların taleplerinin yanı sıra, altyapı ihtiyaçları ve hizmetlerin verimliliği de detaylı şekilde incelendi. MASKİ, bu toplantılar aracılığıyla ilçe şeflerinden aldığı geri bildirimlerle, eksiklikleri hızla gidererek daha kaliteli hizmet sunma amacını güdüyor. Bu sistematik değerlendirmeler, ilçelerdeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.