Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek liderliğinde, vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve tasarruf sağlamak için çalışmalarına devam eden MASKİ, İZENERJİ A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren İZETAŞ ile enerji tedarik anlaşması imzaladı. 1 Haziran itibariyle başlayacak olan bu anlaşma ile yıllık yaklaşık 32 milyon kilowatt-saat enerji tedarik edilerek önemli bir tasarruf sağlanacak.

Yenilenebilir enerji sertifikası ve çevre dostu yaklaşım

MASKİ'nin bu anlaşma ile hedeflediği bir diğer önemli nokta ise çevre dostu bir yaklaşımı benimsemek. Yenilenebilir enerji sertifikası sayesinde yaklaşık 15 bin 744 ton karbondioksit salınımının önüne geçilerek doğaya büyük bir katkı sağlanacak. Ayrıca, bu tasarruf sayesinde doğaya yaklaşık 38 bin 300 adet fidan dikilmesi kadar fayda sağlanacak.

MASKİ'den yüksek miktarlarda tasarruf

MASKİ, İZETAŞ aracılığıyla gerçekleştireceği enerji tedariki ile yüksek miktarlarda tasarruf sağlayacak. Bu anlaşma, Manisa'nın enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyecek hem de bütçe dostu bir çözüm sunacak.