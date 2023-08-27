Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, MASKİ MATİK cihazlarına vatandaşın daha kolay ulaşabilmesini sağlamak için montaj işlemlerine devam ediyor.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 17 ilçenin tamamında kurulumu yapıldı. İlçe şefliklerinin önüne kurulan cihazlarda aboneler kredi kartı, bankamatik kartı ve nakit işlemlerini kolaylıkla yapabilecek.

17 ilçenin tamamında yeni cihazların kurulumunun yapıldığını söyleyen Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, “İdaremiz bünyesindeki AR-GE birimince yazılımı ve donanımı yapılan yeni MASKİ MATİK cihazlarımız, abonelerimizin su faturası ödeme, kartlı sayacına su yükleme gibi işlemlerini daha kolay bir şekilde yapabilmesi amacıyla geliştirildi. Vatandaşlarımızın kullanımına sunulan yeni cihazlarımızda manyetik alan, kredi kartı, banka kartı ve nakit işlem özelliği de mevcut. Ayrıca MASKİ MATİK’lerde işlem ücretini de 3 TL’ye düşürdük. Bu ücreti de genel bakım giderleri, makbuz ücreti gibi sadece giderlerin karşılanması adına kar amacı gütmeden alıyoruz. Cihazlarımızın montajlarını hızla gerçekleştiriyoruz. 17 ilçemizin tamamında yeni cihazlarımızın kurulumlarını gerçekleştirdik. İl genelinde vatandaşlarımızın bu kolaylıktan faydalanabilmesi adına cihazlarımızın sayısını her geçen gün artırarak montajlarını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.