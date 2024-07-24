Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personeli Tuncay Gök, öğle molasında merkez hizmet binası önünde bulduğu, içinde para ve belgeler bulunan cüzdanı sahibine ulaştırarak büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Cüzdan sahibi İsa Yaşar, Tuncay Gök’e teşekkür etti.

Cüzdan sahibine teslim edildi

Öğle molasında merkez hizmet binası önünde bir cüzdan bulan Tuncay Gök, cüzdanın içerisinde belirli miktarda para, bazı belgeler ve kimlik kartı bulunduğunu fark etti. Cüzdanın İsa Yaşar adlı bir vatandaşa ait olduğunu belirleyen Gök, hızlı bir şekilde iletişime geçerek cüzdanı sahibine teslim etti. İsa Yaşar, cüzdanını teslim alan Gök’e minnettar kaldı.

"Vatandaşlık görevimizi yaptık"

Cüzdanı bulan Tuncay Gök, “Öğle yemeği saatlerinde idare binamızın biraz ilerisinde yerde cüzdan buldum. Cüzdanın İsa Yaşar adlı bir vatandaşımıza ait olduğunu belirledik ve kendisine ulaşarak cüzdanı teslim ettik. Bu konuda vicdanımız rahat. Vatandaşlık görevimizi yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"İyi ki varsınız"

Cüzdanını teslim alan İsa Yaşar, “Pazara giderken cebimdeki cüzdanımı düşürmüşüm. MASKİ personeli bir arkadaşımız cüzdanımı bulmuş. Bana ulaştılar ve teslim ettiler. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.