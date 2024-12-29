Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, çalışanlarının kişisel gelişim ve mental sağlıklarını ön planda tutarak, Türkiye'de bir ilke imza attı. "Mindfulness ve Bilinçli Farkındalık" temalı eğitim, 1000'in üzerinde personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalışan memnuniyeti ile kaliteli hizmet

MASKİ'nin 17 ilçedeki tüm personeline yönelik düzenlediği eğitim, çalışanların sadece iş hayatlarını değil, aynı zamanda ruhsal ve bedensel sağlıklarını da desteklemeyi amaçlıyor. Eğitim, çalışanların stresle başa çıkmalarını sağlamak, mental sağlıklarını korumak ve daha rahat bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlandı. Bu sayede, halkın daha kaliteli ve eksiksiz hizmet almasının önünü açmak hedefleniyor.

Eğitimde Mindfulness teknikleri paylaşıldı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi iş birliğiyle organize edilen eğitim, eğitmen Şehide Görmez tarafından verildi. Eğitimde, katılımcılara stres yönetimi, nefese odaklanma, farkındalık pratikleri ve yargısız dikkat verme teknikleri aktarıldı. 185 Çözüm Merkezi personeline yönelik verilen eğitimde, mental sağlıklarını güçlendirme, stresi zarifçe karşılayabilme ve rahat bir çalışma ortamı oluşturabilme becerileri kazandırılmaya çalışıldı.

Eğitim süreci devam edecek

Eğitim sonunda, katılımcılara görme ve algılama teknikleri ile nefese odaklanma gibi pratik uygulamalar yaptırıldı. Bu sayede, çalışanların farkındalıklarını artırmak ve kişisel gelişimlerine destek olmak amaçlandı. MASKİ'nin bu eğitim girişimi, Türkiye’de bir kamu tüzel kurumu tarafından düzenlenen ilk mindfulness eğitimi olarak tarihe geçti. Eğitimler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmeyi ve tam iyilik hallerine ulaşmalarını sağlamayı hedefleyerek devam edecek.