Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Irlamaz ve Selvilitepe Mahallesi’nde 1,5 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmasına başladı; atık su sorunları sona erecek.

MASKİ’den Turgutlu’ya altyapı yatırımı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi’nde yaklaşık 1,5 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı. Çalışma, atık suların insan ve çevre sağlığına zarar vermemesini hedefliyor.

Yeni hat sayesinde Irlamaz Mahallesi’nin atık suları, sağlıklı bir sistem üzerinden Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine taşınacak. Aynı çalışma kapsamında Selvilitepe Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgelerdeki altyapı ihtiyacı da karşılanacak.

Başkanlardan teşekkür mesajı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Irlamaz Mahallemizdeki kanalizasyon atıkları hem çevre hem de insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturuyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve MASKİ Genel Müdür Vekilimiz Bülent Çamur’un desteğiyle 1.386 metrelik kanalizasyon hattı döşeniyor. Irlamaz ve Selvilitepe Mahallesi altyapı sorunundan kurtulacak, yeni imara açılan bölgelerin altyapısı sağlanmış olacak.”

Kanalizasyon Dairesi Başkanı: “İki mahallenin sorunu çözülüyor”

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, altyapı çalışmaları hakkında şunları belirtti:

“Irlamaz Mahallesi’nde uzun yıllardır süregelen altyapı sorununun önüne geçmek için proje başlattık. Kanalizasyon hattı tamamlandığında Irlamaz Mahallesi’nin atık suları Turgutlu Merkez Atıksu Arıtma Tesisine iletilecek. Selvilitepe Mahallesi’nde de yeni imara açılan bölgelerin altyapı ihtiyacını karşılayacağız. Böylece iki mahallenin farklı sorunlarını çözmüş olacağız.”

Mahalle sakinlerinden memnuniyet

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Yeter Özdemir, mahalle nüfusunun 24-25 bin olduğunu belirterek, kanalizasyon sorununa çözüm getirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti:

“Kanalizasyon ciddi bir sıkıntıydı ve çok koku yapıyordu. Başkanlarımızın desteğiyle artık düzelecek.”

Irlamaz Mahallesi sakini Ali Kuzu ise şunları söyledi: