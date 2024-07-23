Manisa'da 23 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? MASKİ resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Saruhanlı.

POMPA ARIZASI Sebebiyle Su Kesintisi

 Etkilenecek Yerler

İlçe:SARUHANLI - Mahalle:DEVELİ

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

23.07.2024 09:45 - Süre Verilememektedir.

GEDİZ ELEKTRİK AŞ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI Sebebiyle Su Kesintisi

 Etkilenecek Yerler

İlçe:SARUHANLI - Mahalle:HALİTPAŞA

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

23.07.2024 10:09 - Süre Verilememektedir.

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Kaynak: HABER MERKEZİ