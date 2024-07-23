Manisa'da 23 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? MASKİ resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Saruhanlı.

POMPA ARIZASI Sebebiyle Su Kesintisi Etkilenecek Yerler İlçe:SARUHANLI - Mahalle:DEVELİ Başlangıç ve Bitiş Tarihi 23.07.2024 09:45 - Süre Verilememektedir.

GEDİZ ELEKTRİK AŞ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI Sebebiyle Su Kesintisi Etkilenecek Yerler İlçe:SARUHANLI - Mahalle:HALİTPAŞA Başlangıç ve Bitiş Tarihi 23.07.2024 10:09 - Süre Verilememektedir. Kıbrıs Barış Harekatı şehidi Yusuf Şahin'in ismi Turgutlu'daki parka verildi