Manisa'da 23 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? MASKİ resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Saruhanlı.
POMPA ARIZASI Sebebiyle Su Kesintisi
Etkilenecek Yerler
İlçe:SARUHANLI - Mahalle:DEVELİ
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
23.07.2024 09:45 - Süre Verilememektedir.
GEDİZ ELEKTRİK AŞ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI Sebebiyle Su Kesintisi
Etkilenecek Yerler
İlçe:SARUHANLI - Mahalle:HALİTPAŞA
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
23.07.2024 10:09 - Süre Verilememektedir.
Kaynak: HABER MERKEZİ