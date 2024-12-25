“Temiz Su, Güvenli Altyapı” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), kentteki altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için Devlet Su İşleri (DSİ) ile iş birliğini güçlendiriyor.

İki kurumdan ortak proje görüşmeleri

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, DSİ İzmir 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi’yi ziyaret ederek, Manisa genelinde hayata geçirilen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Postacı, temiz su kaynaklarının daha verimli kullanılması, yağışlı havalarda taşkınların önlenmesi ve altyapı yenileme çalışmalarıyla kentin altyapısını güçlendirdiklerini belirtti.

Sürdürülebilir altyapı projeleri

Manisa’nın hem kent merkezi hem de ilçelerinde içme suyu hatlarını yenileyen, terfi ve şebeke hattı imalatlarıyla modern altyapı çözümleri sunan MASKİ, yağmur suyu hatlarını güçlendirmeye de devam ediyor. Kayıp-kaçak oranını azaltmayı hedefleyen çalışmaların yanı sıra atık su arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılmasıyla çevre dostu projelere imza atılıyor.

Postacı, DSİ ile yürütülen ortak projelerin şehre büyük katkı sağladığını vurgulayarak, Manisa’nın daha dirençli bir kent olması için tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.