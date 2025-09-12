Osmancalı Mahallesi’nde bulunan Gasilhane binasının kullanılmayan bölümünü, MASKİ İçme Suyu Şantiyesi olarak yeniden düzenleyen kurum, ekiplerin arızalara daha kısa sürede müdahale etmesini sağlayacak.

Yapılan çalışmalarla birlikte, Yuntdağı’ndaki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. MASKİ, binanın bir bölümünü su arıza ekipleri ve iş makinelerinin konuşlandırılacağı bir hizmet birimi olarak tasarlayarak, hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak.

“Bölgede hizmet süresini kısaltıyoruz”

MASKİ Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çamur, yaptığı açıklamada, “Yuntdağı bölgesinde Osmancalı Mahallesi’ndeki gasilhane binasının bir kısmını yeniden değerlendiriyoruz. Burada ekiplerimiz hazır bulunacak ve oluşan arızalara çok daha hızlı müdahale edebileceğiz. Bu sayede hem hizmet kalitesini artıracağız hem de yakıt tasarrufu sağlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde Manisa’nın her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın işleri kolaylaşıyor”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, vatandaşların sorunlarına hızlı çözüm üretebilmek için sahada olmaya devam ettiklerini vurguladı. Dutlulu, “Yuntdağı bölgesinde altyapı arızalarına karşı ekiplerimizi bölgeye konuşlandırdık. Böylece yaşanabilecek sorunlara daha hızlı müdahale edilecek. Bu sistem, hem bize hem de vatandaşlarımıza zaman ve ekonomik anlamda artı değer katacak” dedi.

MASKİ’nin Yuntdağı’ndaki bu yeni hizmet birimi, bölge halkına daha hızlı ve etkin hizmet sunulmasının yanı sıra yakıt tasarrufu ve iş verimliliği açısından da önemli bir kazanım sağlayacak.