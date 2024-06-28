Taşkuyucak Mahallesi'nde bulunan eski içme suyu terfi hattı, ekonomik ömrünü tamamlamış durumda ve sürekli arızalar meydana getiriyordu. Bu durum, hanelere kesintili ve verimsiz içme suyu sağlanmasına neden oluyordu.

MASKİ, bu sorunu köklü bir şekilde çözmek için içme suyu terfi hattının 2 kilometrelik kısmında yenileme çalışması başlattı. Yenileme çalışması çelik borular kullanılarak gerçekleştiriliyor. Çelik borular, dayanıklılığı ve uzun ömrüyle içme suyu iletiminde ideal bir seçenek olarak tercih ediliyor.

Ayrıca 2024 yılında mahallede açılan içme suyu sondajının da bağlantısı yapılacak. Bu bağlantı sayesinde, mahalleye daha fazla su kapasitesi sağlanacak ve içme suyu kesintileri ile kayıp kaçak problemleri minimize edilecek.

Yapılan çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor. Bu sayede Taşkuyucak Mahallesi sakinleri, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu kullanımı imkanına kavuşacaklar.