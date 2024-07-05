MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Manisa merkez ve ilçelerde öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sonrasında yaşanan su baskınlarına, tıkanan mazgallar nedeniyle meydana gelen su birikintilerine hızlı bir şekilde müdahale etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve ilçeleri için verilen sağanak yağış uyarısıyla birlikte teyakkuza geçti. Öğle saatlerinde başlayan ani ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yoğun mesai harcayan MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, şiddetli sağanak yağış sonrasında bazı hanelerde yaşanan su baskınlarına, ani yağış nedeniyle gelen malzemelerle dolan yağmur suyu ızgaralarına kısa sürede müdahale etti.

EKİPLER HIZLI MÜDAHALEDE BULUNDU

Öğle saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ile birlikte özellikle merkez ve ilçelerdeki bazı cadde ve sokaklarda yağmur suyu ızgaraları ve kanallarda tıkanmalar meydana geldi. MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri yağışla birlikte gelip ızgaralara dolan ağaç yaprakları ve malzemeleri temizledi. Yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon hatlarının temizliği ivedi bir şekilde yapılarak su akışı sağlıklı hale getirildi.