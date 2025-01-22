Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (MASMEK) eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı eserler, 2024 dönem sonu sergisinde görücüye çıktı. Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Sanat ve emeğin buluşması

Atatürk Gençlik Merkezi ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nde eğitim gören 738 kursiyer tarafından hazırlanan el sanatları eserleri, yoğun bir emeğin ürünü olarak sergilendi. Sergide giyim, takı tasarımı, çini, resim, kuyumculuk, telkari, soğuk porselen, su kabağı işleme ve örgü bebek gibi farklı alanlardan ürünler yer aldı.

Serginin açılışı MASMEK öğrenci ve eğitmenlerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ve Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz tarafından gerçekleştirildi. Açılışta, sanatseverler kursiyerlerin özgün tasarımlarına hayran kaldı.

“Başarıyı hissettik”

Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, serginin başarısını şu sözlerle dile getirdi:

“Öğrencilerimiz ve eğitmenlerimiz çok büyük bir emek harcadı. Bu başarıyı sergide hissettik. Kurslarımızda verilen nitelikli eğitimlerle öğrencilerimiz çok değerli eserler ortaya koyuyor. Onların gelişimlerini görmek bizleri gururlandırıyor.”

Her yaştan yurttaşa fırsat

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği MASMEK kursları, uzman eğitmenlerin rehberliğinde her yaştan bireye ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme ve meslek edinme fırsatı sunuyor.