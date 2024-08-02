2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya'da büyük bir popülerlik kazandı.

Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla dikkat çeken Dikeç, sosyal medyada 330 bini aşkın övgü dolu paylaşımın konusu oldu.

Yusuf Dikeç ve "Masrafsız Amca" lakabı

Dikeç, olimpiyatlardaki atışlarını elini cebinden çıkarmadan gerçekleştirdiği için sosyal medyada "Masrafsız Amca" olarak anılmaya başlandı. Japonya'da büyük bir hayran kitlesi edinen Dikeç, kendinden emin tavırları ve herhangi bir özel ekipman kullanmamasıyla takdir topladı. Bazı kullanıcılar, Dikeç'in bu duruşunu hayvan sevgisine ithafen "Kedici Amca" olarak da adlandırdı.

Sosyal medyada Yusuf Dikeç

Sosyal medya platformu X'te 330 bini aşkın paylaşım yapılan Dikeç, birçok kullanıcı tarafından para karşılığında avantaj elde edilebilen oyunları dahi ücretsiz şekilde başarıyla oynayan oyunculara benzetilerek "masrafsız oynayan amca" olarak da nitelendirildi. Dikeç'in efsanevi atışını temsil eden karikatür ve illüstrasyonlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

Dikeç'in efsane atışı ve yaratıcı paylaşımlar

Dikeç'in efsane haline gelen atışı, birçok yaratıcı paylaşımda kullanıldı. Bir kafede servis edilen kahvenin üzerine köpük ile resmedilen Yusuf Dikeç pozu büyük beğeni topladı.