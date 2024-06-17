İSTANBUL (AA) - Mastercard, kruvaziyer turizmi pazarının büyümesine yönelik bir araştırma yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kruvaziyer turizmi büyümeye devam ediyor. Kruvaziyer şirketlerinin yolcularının farklı ihtiyaç ve tercihlerini proaktif bir şekilde ele almaları, konseptlerini belirlerken özel diyet gereksinimleri, kültürel hassasiyetler ve dini inançları da dahil etmeleri sektörün büyümesinde en önemli etkenler olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin (CLIA) verilerinden yola çıkılarak oluşturulan araştırmaya göre 2019'da 29,7 milyon yolcu performansı sergileyen sektör, 2020'da başlayan kovid salgınından etkilendi ve yolcu sayıları 5,8 milyona geriledi.

Sektör, kademeli bir toparlanma beklentisi ile 2021'de 4,8 milyon yolcuya düşerken, 2022 yılı itibarıyla toparlanma sürecine girdi ve 2022'de 20,4 milyon kişiye ulaşarak geri döndü.

2023'te 31.5 milyon yolcuya ulaşan uluslararası helal kruvaziyer pazarının gelecek dönemde güçlü şekilde büyümeyi sürdürmesi ve sırasıyla 2024'te 36 milyon, 2025'te 37.3, 2026'da 38.5 ve 2027'de 39.5 milyon yolcuya ulaşması bekleniyor.

Kruvaziyer endüstrisinin küresel görünümü, bazı bölgelerin pazarda daha belirgin bir konuma sahip olduğu gösteriyor. Örneğin Kuzey Amerika yüzde 62'lik payıyla en büyük bölgesel kruvaziyer gemi pazarını oluşturuyor.

Öte yandan kruvaziyer endüstrisinin son yıllarda giderek daha fazla Asya Pasifik bölgesine kaydığı görülüyor. Bölgedeki hükümetlerin turizm sektörünü desteklemesi pazarın büyümesine katkıda bulunuyor.

Global kruvaziyer turizm bünyesinde her şey dahil yolculuklara farklı bir müşteri kitlesine hitap eden ve Müslüman gezginlerin inanç temelli ihtiyaçlarıyla uyumlu imkanların dahil edilmesi helal kruvaziyer pazarını büyütüyor.

Son yıllarda küresel helal turizm pazarı büyüme kaydetti ve gelecek on yıl içinde daha da genişlemesi bekleniyor. Bu doğrultuda helal turizm pazarının 2028'de 230 milyona ulaşması bekleniyor. Ayrıca helal turizm kapsamında yapılan harcamaların 2028'de 225 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.

2019-2023 yılları arasında toplam kruvaziyer yolcularının ortalama yüzde 3 ile 4'ünü helal kruvaziyer yolcuları oluşturdu. Bu oranın 2027'ye kadar ortalama yüzde 7'ye yükselmesi ve helal kruvaziyer turizim dostu gemi seyahatlerine yönelik talebin artacağı tahmin ediliyor. Bu eğilim kruvaziyer endüstrisi için önemli bir fırsat sunuyor.



Helal turizimden yararlanmak isteyen gezginlerin özel ihtiyaç ve tercihlerine hitap etmek pazarın büyümesini sürdürülmesi önemli unsur olarak öne çıkıyor.

- Dijital ödeme yöntemleri önemli rol oynuyor

Açıklamaya göre, dijital ödeme yöntemlerinin rahatlığı ve güvenliği, yolcuların genel deneyiminde önemli bir rol oynuyor.



Misafirlerin gezi rezervasyonu yapmaktan gemideki hizmetleri satın almaya kadar çeşitli işlemler gerçekleştirdiği gemi seyahatleri için de geçerli olmakla birlikte kruvaziyer yolcularının yüzde 85'i debit veya kredi kartı ile ödemeyi tercih ettiği görülüyor.



Yolcuların çoğu temassız ödemeleri tercih ederken bu durum bir yolcu gemisinin yoğun ortamında önemli olan hızlı ve sorunsuz işlem arayışına yönelik artan bir eğilime işaret ediyor.

Dijital ödemeler artarken, yolcuların kayda değer bir kısmı ise nakit ödemeyi tercih ediyor. Bu durum, gemi seyahatlerinin nakit işlemlerini kabul etmeye devam etmesi gerektiğini gösteriyor.



Öte yandan toplam ödemeler içindeki yöntemleri sırasıyla e-cüzdan, QR kod ödemeleri ve mobil ödemeler şeklinde sıralanıyor. Özellikle işlem kolaylığı, kullanımı, harcamaları takip etme yeteneği ve artan akıllı telefon penetrasyonu bu ödeme yöntemlerinin kullanılmasına yönlendiriyor.