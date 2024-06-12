İSTANBUL (AA) - Mastercard'ın düzenlediği "Kadın KOBİ Liderleri Ödülleri"nde Türkiye'den "Suna'nın Kızları" projesi ve kurucusu İpek Koç Kıraç, Sosyal Etki Lideri kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgelerinde kadınların sahip olduğu ve liderlik ettiği işletmelerin dikkate değer başarılarını vurgulayan "Mastercard Kadın KOBİ Liderleri Ödülleri"nin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Merkezi veya ofisi Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgelerinde bulunan ya da bu pazarlara hizmet sunan, cirosu 13,6 milyon doların (50 milyon Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED)) altında olan, 6 ila 50 çalışanı bulunan, kadınların sahip olduğu ve işlettiği KOBİ'ler ödüllendirildi.

Ödül töreni, iki yıl süren sanal etkinliklerin ardından ilk kez Bluewaters Forum by Banyan Tree Dubai'de fiziksel olarak gerçekleşti. Kazananlar arasında Türkiye, BAE, Mısır, Litvanya, Namibya, Güney Afrika, Tanzanya ve Ukrayna'dan kadın girişimciler yer aldı.

Kız çocukları başta olmak üzere tüm çocukların hayallerini gerçekleştirebilmeleri için her yerde ve her koşulda, çocuklara yönelik destekleyici ve güvenli alanlar yaratmak için çalışan Suna'nın Kızları ve kurucusu İpek Koç Kıraç, Sosyal Etki Lideri kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Suna'nın Kızları, eğitim alanında kazanımları mümkün kılan nesiller ve sektörler arası dayanışmadan ilham alarak kız çocukları için eğitim yoluyla destekleyici ve güvenli ortamlar oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Geliştirilmeye devam eden, etkisi kanıtlanmış modeller ile çocuklar için ideal bir ekosistem oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mastercard'ın bölgedeki kadın iş liderleri arasındaki bağlantıları ve iş birliğini geliştirme taahhüdünü vurgulamak üzere 6 Haziran'da Dubai'de düzenlenen özel bir etkinlikte kazananlar açıklandı.

Ödüllerde yaratıcı liderlikten sosyal etkiye ve yaşam boyu başarı ödülüne kadar 15 kategori yer aldı.



2022 yılında kadın girişimcileri ve iş liderlerini desteklemek amacıyla başlatılan ödül programı, bölgedeki gelecek nesil iş liderlerinin yolunu açan kadınları onurlandırmak ve yükseltmek için bir platform görevi görüyor.

Önceki etkinliklerin başarısı üzerine inşa edilen bu yılki etkinlik, daha fazla kadın lidere ulaşmayı hedefliyor. Mastercard'ın 2025 yılına kadar 25 milyon kadın girişimciyi dijital ekonomiye bağlama yönündeki küresel girişimiyle uyumlu olan ödül programı, şirketin daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya inşa etme yönündeki kararlılığının altını çiziyor.