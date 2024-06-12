Mastercard, 2030'da Avrupa'da çevrimiçi alışverişlerde 16 haneli kart numarası girme zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

CNBC’nin haberine göre 2030’dan sonra internet alışverişlerinde kart numarasının yerini rastgele oluşturulacak dijital tokenlar alacak.

Şifre yerine Mastercard geçiş anahtarı adını verdiği bir uygulama devreye alınacak. Kullanıcılara parmak iziyle biyometrik onay sağlama imkânı da tanınacak.

Uygulama hayata geçerse tüm internet alışverişleri tek tıkla yapılabilecek.

Kredi kartı şirketi Mastercard, uygulamanın hayata geçirilmesi için bankalar, fintek şirketleri, e-ticaret firmaları ve sektörün diğer ortaklarıyla çalıştığını belirtti.

Junniper Research’ün araştırmasına göre 2028 itibarıyla internet ödemeleri alanında dolandırıcılığın yıllık 98 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Tokenlaştırma yoluyla bu miktarın yüzde 50 oranında azaltılacağı savunuluyor.