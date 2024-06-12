Her sezonu ilgiyle takip edilen, birbirinden başarılı yarışmacıları ve birbirinden yetenekli jüri üyeleriyle 2018'den beri izleyici karşısına çıkan Masterchef, 2024 yılında yeni sezonuyla bir kez daha geliyor.

MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonu, 14 Haziran Cuma akşamı başlayacak. İzleyicilerin merakla beklediği yeni sezonun ilk bölümü yayınlanan tanıtım fragmanıyla duyuruldu. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, ve Danilo Zanna'nın oturduğu program, yeni sezonda farklı isimlerle dikkat çekmeyi hedefliyor. İlk bölümlerde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için hızlı eleme etaplarında üçlü mücadeleler gerçekleştirecekler.

2023 yılında All Star konseptiyle düzenlenen Masterchef Türkiye'de finale kalan Tahsin ve Esra arasında şampiyonluğa ulaşan Esra olmuştu.