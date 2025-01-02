Masterchef 2024'ün en iddialı yarışmacılarından Kerem, Beyza ile girdiği kıyasıya mücadelede galip gelerek son 4'e adını yazdırdı. Beyza, sadece 1 puan farkla rakibine yenilerek yarışmaya veda etti ve 5. oldu.

Finalistlerin sayısı artıyor, şampiyon yavaş yavaş belli oluyor

10 Ocak 2024 Cuma günü Masterchef 2024’ün ikinci finalisti belli olacak. Sonunda ise 11 Ocak 2024 Cumartesi günü şampiyonun ismi açıklanacak. Masterchef 2024’ün büyük finali izleyicileri ekran başına kilitleyecek.