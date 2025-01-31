MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, özel hayatıyla da gündemde. Dün akşam gerçekleşen bir etkinlikte oğlu Utku ile birlikte boy gösteren ünlü şef, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzun zamandır kızıyla eğlenceli paylaşımlar yapan Mehmet Yalçınkaya, ilk kez oğlu Utku ile birlikte kameralar karşısına çıktı.

Baba ve oğul benzerliği

Mehmet Yalçınkaya'nın şeflik yolunda izinden giden oğlu Utku, babasıyla etkinlikte yan yana görüntülendi. Sosyal medyada, baba ve oğul arasındaki benzerlik dikkat çekti ve takipçilerinden "Tıpkı babası", "Çok benziyorlar" gibi yorumlar geldi. Utku'nun da şef olma kararı aldığı, babasının izinden gitmesi dikkatlerden kaçmadı.