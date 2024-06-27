Yıllardır sosyal medyada ve çeşitli platformlarda, Yalçınkaya'nın mutfak kazası sonucu üç parmağını kaybettiği iddiaları dolaşıyordu. Bu akşam yayınlanan bölümde, ünlü şef bu söylentilere son noktayı koyarak, yaşadığı talihsiz olayı detaylarıyla anlattı.

Programın son bölümünde yarışmacılardan biri, traktör pervanesine kaptırdığı uzvuyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Bu durumdan oldukça etkilenen Mehmet Şef, yarışmacıya "Neden ağlıyorsun?" diyerek teselli etti. Ardından kendisiyle ilgili bugüne kadar hiç bu kadar açık konuşmayan Yalçınkaya, "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. İki arkadaşım ile oynarken elimi kaybettim. Bu konuyu bugüne kadar hiç açmadım." dedi.

Kazanın izlerini taşıyor

Mehmet Şef, yaşadığı kazanın izlerini nasıl taşıdığını ve hayatına nasıl yansıdığını paylaşarak, "Çocuklarım elimi dövme yaptırdı" ifadelerini kullandı. Çocuklarının, kendi ellerinin dövmesini yaptırdığını belirten Yalçınkaya, bu şekilde yaşadığı kazanın izlerini taşımaya devam ettiğini anlattı.

Mehmet Yalçınkaya'nın, elini neden sürekli cebinde tuttuğuna dair yaptığı bu samimi açıklamalar, hem MasterChef takipçileri hem de sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü.