MasterChef Türkiye 2024’te geri sayım başladı! Programın finaline sadece birkaç gün kala yarışmacılar, şampiyonluk için yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyor. Finalde yer alan son dört isim; Onur, Kerem, Eda ve Semih, 11 Ocak’ta yapılacak büyük finalde şampiyonluk için yarışacak. 9-10 Ocak tarihlerinde ise yarı final heyecanı izleyiciyle buluşacak.

Bu büyük finale sayılı günler kala, yarışmacılar hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Son dörtte yer alan Onur, sosyal medya hesabından şampiyonluk yolundaki çalışmalarını sık sık paylaşarak takipçileriyle bu özel anları paylaşıyor.

Yoğun çalışmalarla geri sayım başladı

Onur, Instagram hesabından paylaştığı son çalışma anında aldığı notları göstererek finale dair ipuçları verdi. Paylaşımlarında sık sık mutfakta geçirdiği saatlerin yanı sıra, aldığı notlarla hazırlıklarını hızla sürdüğünü vurgulayan Onur, şampiyonluk için elinden gelenin en iyisini yapmakta kararlı görünüyor.