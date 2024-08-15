MasterChef Türkiye’nin dün akşamki bölümünde, yarışmacı Alper’in yaşadığı talihsiz kaza izleyicileri şoke etti. Alper, elini blendera kaptırdı ancak sakatlığına rağmen mücadeleden vazgeçmedi.

MasterChef’te kaza anı: Alper’in talihsiz anı

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam izleyicilerine hem heyecan hem de korku dolu anlar yaşattı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zamanla yarışırken, Alper elini blendera kaptırarak talihsiz bir kaza yaşadı. Elindeki parmaklarının kanadığını gören şefler ve ekip, hemen müdahale etti.

Alper, sakatlığa rağmen pes etmedi

Elindeki yaralanmaya rağmen, Alper mücadeleden vazgeçmedi. Eli sarılan Alper, yarışmaya kaldığı yerden devam etti ve yaratıcılığını konuşturmak için tabağını hazırlamayı sürdürdü. Alper’in bu azmi, hem izleyicilerden hem de şeflerden büyük takdir topladı.

Dokunulmazlık Ezgi’nin oldu

Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan "Edamame" ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar birbirinden farklı ve iddialı tabaklar ortaya koyarken, gecenin en başarılı tabağı Ezgi’ye ait oldu. Dokunulmazlığı kazanan Ezgi, potaya göndereceği ismi de belirledi.

Ezgi, Deniz’i potaya gönderdi

Ezgi, dokunulmazlığı kazanmasının ardından 3. eleme adayını belirlemek için kararını açıkladı. "Deniz ile çok iyi anlaşıyoruz, ama takımın dinamiğini olumsuz etkiliyorsun," diyen Ezgi, potaya göndermek üzere Deniz’i seçti. Yapılan oylamada ise Emre, 8 oy alarak 4. eleme adayı olarak belirlendi.

Eleme heyecanı devam ediyor

Emre, Kerem, Kaan ve Deniz ile birlikte potada yer alacak. Şimdi gözler bu dört ismin MasterChef Türkiye’de kalmak için verecekleri mücadelede. Yarışma heyecanı devam ederken, Alper’in yaşadığı kaza da uzun süre unutulmayacak gibi görünüyor.