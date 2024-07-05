Üçlü düelloların başladığı bu etapta, barbun dolması yapan yarışmacıların tabaklarından balık kılçığı çıkması üzerine üç yarışmacı birden elendi. Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Danilo Zanna kılçıkları tek tek buldu

Yarışmanın deneyimli şefleri Batuhan, Hakan ve Çağatay, soğuk barbun dolması yapmaları için düelloya çıktı. Verilen sürenin sonunda yemeklerini tamamlayan yarışmacılar, tadım aşamasında büyük bir talihsizlik yaşadı. Şef Danilo Zanna, 3 yarışmacının da tabaklarında balık kılçığı buldu.

"Üçünüz de MasterChef hayaline veda ediyorsunuz"

Şefler, MasterChef Türkiye tarihinde ilk kez üç yarışmacının tabaklarında aynı anda kılçık bulduklarını belirtti. Somer Sivrioğlu, "MasterChef'in özellikle deniz ürünleri etaplarındaki en büyük kabusu balıktan kılçık çıkması. Daha önce pek çok yarışmacının başına geldi ama bugün yaşadığımız hepimiz için bir ilk oldu. İlk kez üçlü elemelerde, üç arkadaşımızın tabağından da kılçık çıktı. Biz, kılçık çıktığı anda o tabağı atlıyoruz ve değerlendirmeye almıyoruz. Hiçbiriniz üçüncü tura kalamıyorsunuz. Umutlu olduğumuz üç arkadaşımızdınız. Heyecanlı bir mücadele bekliyorduk. Ama sonu hiç iyi olmadı. Size söyleyebileceğimiz tek şey: Önümüzdeki sene direkt olarak gelip MasterChef'te yarışabilirsiniz. Ama bu sene için maalesef üçünüzün de MasterChef hayali burada sona eriyor" dedi.