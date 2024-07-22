Yarışmanın ana kadro seçmelerinin devam ettiği bölümde, yarışmacılardan Enes'in tabağında poşet çıkması büyük bir şaşkınlık yarattı. TV8 ekranlarının fenomen yarışması, bu olayla birlikte izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

İkinci tura kalmıştı

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde, yarışmacılardan tavuk ciğeri kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. İlk turda başarılı bir yemek yaparak ikinci tura kalan Enes, şeflerin istediği Yüksük Çorbası'nı hazırladı. Tadım sırasında şeflerden Danilo Zanna, Enes'in tabağında bir poşet fark etti.

Tabağı değerlendirilmedi

Şef Mehmet Yalçınkaya, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Poşet oğlum bu" dedi. Enes ise "İmkansız" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, Enes'in tereyağı keserken yanlışlıkla poşeti de tavaya eklediği ortaya çıktı. Bu talihsiz hata nedeniyle Enes'in tabağı değerlendirmeye alınmadı.