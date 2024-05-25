Geçtiğimiz günlerde adı Aslı Turan'la anılan ünlü şefin, şimdi de Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Aşk itirafı sosyal medyada!

Ayşe Özyılmazel, sosyal medya hesabından Somer Sivrioğlu ile olan fotoğrafını "canım sevgilim" notuyla paylaşarak ilişkisini ilan etti. Bu paylaşım, uzun süredir devam eden aşk dedikodularına son noktayı koydu.

Almanya'da romantik kaçamak!

İkilinin, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos EuroLeague yarı final maçını izlemek için birlikte Almanya'ya gittikleri öğrenildi. Somer Şef'in oğlu Deniz Sivrioğlu da çifte eşlik etti.

Çalkantılı aşk hayatı yeniden gündemde!

Somer Şef'in çalkantılı aşk hayatı, daha önce de magazin basınında sıkça yer almıştı. 18 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanmasının ardından Pınar Kızılkaya ile yaşadığı ilişki de çok konuşulmuştu.

Yeni aşkın geleceği merak konusu!

Ayşe Özyılmazel'in itirafıyla birlikte gözler, bu yeni aşkın nasıl ilerleyeceğine çevrildi. Somer Şef ve Ayşe Özyılmazel'in ilişkisi, magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.